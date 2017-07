47- Jähriger stürzt am Traunfall 15 Meter in Tiefe

Selbstüberschätzung und Leichtsinn haben einen Linzer in große Gefahr gebracht: Der 47- Jährige wollte am Montag mit Freunden im Traunfall bei Desselbrunn in Oberösterreich baden gehen. Er kletterte über das Geländer einer Aussichtsplattform, verlor den Halt und stürzte 15 Meter in die Tiefe! Der Schwerverletzte wurde mit dem Helikopter geborgen.