46- Jährige wollte Mann in seiner Wohnung betäuben

Laut Polizei hatte der 65- Jährige die Slowakin in den Abendstunden des 9. Mai in einem Lokal in Wien- Simmering kennengelernt. Als die beiden später in der Wohnung des Mannes im Bezirk Mistelbach angelangt waren, kam zum Betäubungsversuch.

Die Identität der Beschuldigten wurde aufgrund der Spurensicherung geklärt, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Foto der Verdächtigen Sona N. wurde zur Ausforschung eventueller weiterer Opfer der Frau veröffentlicht.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wolkersdorf unter der Telefonnummer 059133/3278 erbeten.