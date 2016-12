43- jähriger Salzburger erschießt eigene Mutter

Eine Freundin und Nachbarin der Familie hat die beiden Toten gegen 16 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Sie hatte die 74- Jährige nicht erreichen können und sich deshalb zu ihrem Haus im Ortsteil Wankham begeben, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die Leiche der Frau lag unter dem Vordach eines Anbaus, in dem sich zwei Tierboxen befanden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Grausame Szenerie am Tatort

In der Stallung hing der 43- Jährige an einem Seil, er dürfte sich auch selbst einen Schuss zugefügt haben. In seiner unmittelbaren Nähe wurde ein Kleinkalibergewehr sichergestellt. Vermutlich handelt es sich um die Tatwaffe. Auch einer von insgesamt drei Hunden der Frau wurde tot aufgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 43- Jährige den Vierbeiner erschossen hat.

Foto: APA/FRANZ NEUMAYR

Das Landeskriminalamt Salzburg hat die Ermittlungen übernommen, Tatortbeamte sicherten die Spuren. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion der Leichen an. Ein Kriseninterventionsteam übernahm die psychologische Betreuung der Freundin der Familie, die die Leichen entdeckt hatte. Um das Tatmotiv zu klären, werden nun auch Angehörige und der Bekanntenkreis der Getöteten befragt. Offenbar war der Sohn erst vor Kurzem wieder in das Haus seiner alleinstehenden Mutter eingezogen.