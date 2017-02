43- jähriger Björndalen holt sensationell WM- Bronze

Der Franzose Martin Fourcade ist am Sonntag seiner Favoritenrolle bei der Biathlon- WM in Hochfilzen gerecht geworden. Nach Bronze im Sprint verteidigte der 28- Jährige in der 12,5- km- Verfolgung seinen Titel erfolgreich, er holte vor Johannes Thingnes Bö (+22,8) den Sieg. Rekord- Champion Ole Einar Björndalen wurde sensationell Dritter (25,6). Der Salzburger Julian Eberhard landete an achter Stelle.