42.000 Läufer beim Vienna City Marathon erwartet

Der jährliche Vienna City Marathon findet am Sonntag in Wien statt und bringt auch heuer wieder zahlreiche Straßensperren mit sich. Mehr als 42.000 sportbegeistere Läufer aus insgesamt 130 Nationen nehmen an dem Spektakel teil. Wie bereits im vergangenen Jahr befindet sich die Zielgerade auch heuer wieder vor dem Burgtheater. Wegen Aufbauarbeiten wird der Ring daher von Freitag ab 20 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gesperrt sein. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr.