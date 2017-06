42 Millionen! Salah von Roma zu Liverpool

Premier- League- Klub Liverpool hat Flügelspieler Mohamed Salah von AS Roma verpflichtet. Das gab der Champions- League- Teilnehmer am Donnerstag bekannt. Der ägyptische Nationalspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2022 und soll für 42 Millionen Euro an die Anfield Road kommen. Die Ablösesumme kann sich aufgrund allfälliger Bonuszahlungen noch um acht Millionen Euro erhöhen.