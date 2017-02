416 Grindwale an Küste Neuseelands gestrandet

An der Küste Neuseelands sind mehrere Hundert Grindwale gestrandet. Die Säuger wurden am Freitag in Farewell Spit entdeckt, einem einsamen Strand auf der Südinsel des Pazifikstaates. Nach Angaben der Naturschutzbehörde DOC wurden insgesamt 416 Tiere gezählt, von denen etwa 300 bereits verendet sind.