400.000 Dollar für Vortrag vor Wall- Street- Bankern

Nach ausgedehnten Urlaubstrips sucht Ex- US- Präsident Barack Obama derzeit wieder das Licht der Öffentlichkeit. Am Montag stellte er sich das erste Mal nach der Amtsübergabe an Donald Trump vor rund 100 Tagen einer öffentlichen Diskussion. Während dieser Auftritt wenig Kritik in den Medien nach sich gezogen hat, herrscht sehr wohl Wirbel über einen im Herbst geplanten und üppig bezahlten Vortrag Obamas vor Wall- Street- Bankern.