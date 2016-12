39- Jähriger ersticht Ehefrau - auf der Flucht

Schreckliches Familiendrama kurz vor Weihnachten in Wien: Ein Mann ging Donnerstagfrüh in einer Wohnung in der Mariahilfer Straße mit einem Messer auf seine Ehefrau los und fügte ihr dabei so schwere Verletzungen zu, dass das Opfer noch vor Ort starb. Der 16 Jahre alte Sohn des Paares befand sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung, fand seine schwerst verletzte Mutter und alarmierte Polizei und Rettung. Der Täter ist auf der Flucht, die Fahndung nach ihm - auch per Hubschrauber - läuft auf Hochtouren.