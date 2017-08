37- Jähriger lauert Frau auf und sticht sie nieder

Der in Lochau wohnende Verdächtige wartete in Wolfurt - wo die von ihm getrennt lebende Frau ihren Wohnsitz hat - die Heimkehr der 37- Jährigen ab. Als sie gegen 1.30 Uhr eintraf, näherte sich ihr Mann auf dem Vorplatz der Wohnung und ging auf sie los. Die Polizei betitelte das Geschehen explizit als Mordversuch.

Weil eine Zeugin um Hilfe rief, ließ der Mann von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht. Die 37- Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie umgehend operiert wurde.

Das Einsatzkommando Cobra nahm den Mann gegen 3 Uhr in seiner Wohnung in Lochau fest. Am Freitagvormittag wurde er vom Landeskriminalamt einvernommen.