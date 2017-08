35 Startplätze zurück: Mega- Strafe für Vandoorne!

Der Belgier Stoffel Vandoorne muss den Formel- 1-Grand- Prix von Belgien am Sonntag in Spa- Francorchamps aller Voraussicht nach vom Ende des Feldes in Angriff nehmen. Wegen des Tausches von Motorenelementen an seinem McLaren- Honda, die über das erlaubte Saisonlimit hinausgehen, wird der 25- Jährige in der Startaufstellung 35 Plätze zurückversetzt. (Oben im Video sehen Sie die Highlights des GP von Ungarn!)