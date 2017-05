35- Jährige jahrelang von Ehemann verprügelt

Seit 2006 soll der Mann seine Ehefrau regelmäßig misshandelt haben - zuerst in ihrer Heimat im Irak, ab 2015 dann in Graz. Am 24. Mai kam es dann erneut zu einem schweren Übergriff in der gemeinsamen Wohnung in der Johann- Sebastian- Bach- Gasse.

Der 33- Jährige soll dabei auf seine Frau mit Fäusten eingeprügelt haben, außerdem soll er sie mehrfach mit Füßen getreten haben. Die 35- Jährige erlitt dabei unter anderem eine Nasenbeinfraktur.Die Schwerverletzte wurde im LKH Graz behandelt. Der Mann wurde angezeigt, er befindet sich in Haft.