34- Jähriger warf Griller in Wohnung an - tot

Ein mysteriöser Todesfall hat sich am Samstag in Trumau bei Baden ereignet. Ein 34- jähriger Mann hatte in der Wohnung eines Bekannten gegrillt und starb ersten Informationen zufolge an einer Kohlenmonoxid- Vergiftung. Neben ihm glosten noch die Grillkohlen. Sechs weitere Personen landeten im Spital!