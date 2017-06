34. Donauinselfest mit Tropen- Feeling gestartet

In Wien hat am Freitagnachmittag das 34. Donauinselfest begonnen - bei tropischen Temperaturen um die 30 Grad Celsius. Gelegentlich vorbeiziehende dunkle Wolken sorgten aber vorerst für erträgliche Phasen. Die ersten Gäste flanierten bereits am Nachmittag über die Insel, das Musikprogramm startete dann am frühen Abend. Die Polizei zog bereits eine erste, durchwegs positive Zwischenbilanz.