31- Jähriger missbrauchte 15 Buben: Acht Jahre Haft

Weil er insgesamt 15 Buben im Alter zwischen zehn und 16 Jahren missbrauchte, ist ein 31- Jähriger am Montag in Oberösterreich zu acht Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, der Mann wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert.