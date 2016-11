31- Jähriger als dreister Krankenhaus- Dieb entlarvt

Ein 31- jähriger Serbe hat nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ eine Serie von Diebstählen an Patienten in Wiener Krankenhäusern gestanden. Der Mann wurde am Donnerstag nach einer in Schwechat erfolgten Anzeige im Bahnhof Wien- Meidling gefasst. Er gab zu, seit September etwa 40 Mal zugegriffen zu haben. Tatorte waren das AKH und das Donauspital.