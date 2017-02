300.000 leben an der Armutsgrenze - trotz Arbeit

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Einkommen und Vermögen sind weiterhin "extrem ungleich" verteilt, die Einkommensschere klafft immer weiter auseinander, viele Menschen schuften tagein tagaus, doch von ihren Mühen bleibt aus finanzieller Sicht kaum etwas übrig. "Österreich ist ein reiches Land. Das darf jedoch nicht den Blick darauf verstellen, dass die Einkommen und Einkommenschancen sehr ungleich und die Vermögen extrem ungleich verteilt sind", heißt es im Sozialbericht.

400.000 Menschen verdienen in Vollzeit weniger als 1500 Euro brutto

Denn für einen Teil der Bevölkerung bedeutet Arbeit nicht unbedingt auch die Möglichkeit, finanziell ausreichend abgesichert zu sein. 297.000 Österreicher gelten trotz Arbeit als arm. Laut Sozialbericht erzielen mindestens 400.000 Menschen, die Vollzeit in der Privatwirtschaft arbeiten, einen Bruttolohn von weniger als 1500 Euro - und zwei Drittel davon sind Frauen. Viel zum Leben bleibt da naturgemäß nicht. Doch das ist nicht die einzige erschreckende Entwicklung: Denn immer mehr Menschen finden erst gar keinen Job mehr. Seit 2008 hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen verdreifacht, heißt es in dem Bericht.

Bildung als Schlüssel im Kampf gegen Armut

Doch geringes Einkommen trifft nicht nur denjenigen ins Mark, der täglich aufsteht und seinem minderbezahlten Job nachgeht. Es hat auch großen Einfluss auf die Kindesentwicklung und die so überaus wichtige Bildung. Denn diese gilt neben weiteren Faktoren als einer der Schlüssel im Kampf gegen die Armut. Daher müsste an genau dieser Stelle angesetzt werden, Angebote und Bildungseinrichtungen - wie etwa Kindergärten oder aber auch Ganztagsschulen - entsprechend ausgebaut werden.

Steigende Wohnungsmieten

Doch nicht nur minderbezahlte Jobs stellen ein Problem für Mindestverdiener dar, auch die monatlichen Ausgaben, wie etwa Wohnungsmieten, fressen auch noch die restlichen Geldreserven immer mehr auf. Seit 2008 sind die Wohnkosten pro Quadratmeter für Niedrigeinkommensbezieher um 31 Prozent bzw. fast dreimal so stark wie für Haushalte mit hohen Einkommen gestiegen. Gerade wegen der Wohnungssituation und der Frage, kann man sich eine Eigentumswohnung leisten oder wohnt man auf Miete, würden den Sozialstaat laut Sozialbericht in Zukunft nicht nur Arme, sondern zunehmend auch Menschen aus der Mittelschicht brauchen.

Frauen am Arbeitsmarkt "systematisch benachteiligt"

Wie erwähnt, sind besonders Frauen am Arbeitsmarkt "systematisch benachteiligt". So hat Österreich einen der höchsten Unterschiede der Stundenlöhne zwischen Männern und Frauen in Europa, Frauen verdienen bei gleicher Arbeit im Schnitt um 22,9 Prozent weniger als Männer. 75 Prozent der Männereinkommen liegen über dem Median der Fraueneinkommen. Fast 50 Prozent der Frauen, aber nur 10 Prozent der Männer arbeiten Teilzeit. Hier zeige sich der "lange Atem traditioneller Geschlechterrollen", heißt es im Sozialbericht. Diese Situation habe Auswirkungen bis ans Lebensende: Alterspensionen von Männern sind um fast zwei Drittel höher als jene der Frauen.

Kritik an hoher Besteuerung der Arbeit

Schätzungen zufolge besitzt das reichste Prozent etwa 34 Prozent des gesamten Nettovermögens in Österreich. Dieser Wert ist laut einer Studie der europäischen Zentralbank höher als in allen anderen untersuchten EU- Ländern. Das vermögendste Prozent der Haushalte verfügt demnach über nahezu gleich viel Nettovermögen wie die unteren 80 Prozent der Bevölkerung. Kritisch merkt der Bericht des von Alois Stöger (SPÖ) geführten Sozialministeriums auch an, dass es in Österreich eine hohe Besteuerung von Arbeit, aber eine vergleichsweise geringe Vermögensbesteuerung gibt. 1,4 Prozent des Abgabenaufkommens stammten 2014 aus vermögensbezogenen Steuern, im Durchschnitt der EU- 15 lag dieser Wert bei 6, im OECD- Schnitt bei 5,5 Prozent.

Sozialausgaben werden weiter steigen

Bis 2030 dürfte die aktuelle Sozialquote von 30,2 Prozent vor allem wegen der Alterung der Gesellschaft weiter steigen. Die Sozialausgaben steigen - zusätzlich zum demografiebedingten Mehraufwand - durchschnittlich um real 0,5 Prozent pro Jahr. Bei einem langfristigen jährlichen Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent ergäbe dies laut Szenario- Berechnungen im Sozialbericht 2030 eine Staatsquote von 33,4 Prozent, bei einem BIP- Wachstum von 1,8 Prozent würde die Staatsquote demnach bei 30,5 Prozent liegen."