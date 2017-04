30.000 Kärntner nach Blitzschlägen ohne Strom

Heftige Gewitter haben am Dienstagnachmittag über der Osthälfte Kärntens zu Stromausfällen und Sachschaden geführt. In Sankt Veit an der Glan schlug laut Polizei ein Blitz in den Stromverteiler eines Stromversorgers ein, in Schwabegg in der Gemeinde Neuhaus im Bezirk Völkermarkt wurde eine 100- kV- Leitung getroffen. Die Folge: 30.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.