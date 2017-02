300 Migranten stürmen spanische Exklave Ceuta

Rund 300 Flüchtlinge haben in der Nacht auf Montag erneut die spanische Exklave Ceuta an der Grenze zu Marokko gestürmt. Dies teilten die spanischen Behörden mit. Erst am Freitag hatten knapp 500 Migranten die sechs Meter hohe und mit messerscharfem NATO- Draht bewehrte Absperrung überwunden.