30- Jähriger hetzte seinen Hund auf Polizisten

Die Exekutive war gegen 17.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Fußgängerin und einem Hundebesitzer gerufen worden. Als die Beamten eintrafen, nahm der 30- Jährige bei deren Anblick sofort Reißaus und rannte samt Vierbeiner davon. Die Polizisten holten ihn jedoch nach wenigen Metern ein, woraufhin der Mann den Hund von der Leine ließ. Der Boxer ging mehrmals auf die Uniformierten los, die wiederum wehrten sich mit Pfefferspray gegen die Angriffe. Daraufhin gab der Verdächtige auf.

Verdacht des Ladendiebstahls

Bei der Durchsuchung des Mannes auf der Polizeiinspektion trat dann jedoch einiges mehr zutage: So fanden die Polizisten in einer Einkaufstasche diverse Waren. Zwar gab der 30- Jährige an, diese zuvor gekauft zu haben, das allerdings stellte sich als Lüge heraus: Der Verdächtige sei zwar in den Geschäften gesichtet worden, bezahlt habe er dort aber nicht, hieß es seitens der Polizei. Ein Geständnis legte der Welser diesbezüglich nicht ab.

Haltungsverbot ignoriert

Doch das sollte längst nicht alles gewesen sein: Beim Verdächtigen wurden überdies Cannabis sowie Drogenersatzstoffe sichergestellt. Außerdem hätte der 30- Jährige gar keinen Hund mehr halten dürfen: Der Magistrat habe "bereits aufgrund zurückliegender Vorfälle einen Bescheid zur Abnahme des Hundes erlassen", so die Polizei. Der Verdächtige dürfte das ignoriert haben. Der Boxer wurde ihm noch am Mittwoch abgenommen, den 30- Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.