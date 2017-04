3 Wochen altes Baby rutscht Vater vom Arm - tot

Der furchtbare Unfall geschah am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr, wie ein Polizeisprecher gegenüber krone.at erklärte. Der Vater - ein Bulgare, der in dem betreffenden Haus zur Untermiete wohnt - ging gerade mit seiner erst drei Wochen alten Tochter auf dem Arm und seinem zweiten Kind an der Hand die Treppe nach unten.

"Auf Fliesenstiegen gestürzt"

Dabei kam es zum schrecklichen Drama. "Der Säugling rutschte plötzlich dem Vater aus dem Arm und stürzte auf die Fliesenstiegen", schilderte der Sprecher. Das kleine Mädchen wurde zwar umgehend von den Rettungskräften versorgt, es erlag jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

"Ein Kriseninterventionsteam war sofort vor Ort und hat sich um die Familie gekümmert." Der Schock sitze tief: "Der Vater kann erst heute näher zu dem Geschehen befragt werden", so der Sprecher weiter. Auch eine Obduktion wurde angefordert und mittlerweile bereits durchgeführt. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen demnach nicht vor. "Es hat sich um einen tragischen Unfall gehandelt", betonte der Polizist.