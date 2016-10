3:0! Wolfsberger AC zerlegt den SV Mattersburg

Der Wolfsberger AC hat sich in der Bundesliga auf Platz sechs verbessert. Die "Wölfe" kamen zu einem etwas schmeichelhaften 3:0- Sieg gegen den SV Mattersburg und überholten damit Ried. Für die Kärntner war es der erste Heimsieg in der Lavanttal- Arena seit dem 27. August, Mattersburg behielt seine Rote Laterne. Boris Hüttenbrenner (7.) brachte den WAC nach einer verunglückten Aktion von SVM- Goalie Markus Böcskör früh in Führung. Mattersburg vergab in einer kurzweiligen Partie dann mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte sorgte Philipp Prosenik (71.) mit seinem sechsten Saisontor für die Vorentscheidung, im Finish traf der zur Pause eingewechselte Christopher Wernitznig (84.) zum Endergebnis.