3:0- Sieg! Chelsea kann den Meistersekt einkühlen

Chelsea ist nur noch einen Sieg vom sechsten Titel in der englischen Meisterschaft entfernt. Die Londoner besiegten am Montag den nun als Absteiger feststehenden FC Middlesbrough zuhause mit 3:0 (2:0) und bauten drei Spiele vor Saisonende ihren Vorsprung auf Tottenham Hotspur von Kevin Wimmer auf sieben Punkte aus. Am Freitag könnte man den Titel mit einem Sieg bei West Bromwich fixieren.