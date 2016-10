3:0! Modeste schießt Stögers Kölner solo zum Sieg

Der 1. FC Köln spielt in der deutschen Bundesliga weiter ganz oben mit! Das Team von Trainer Peter Stöger setzte sich am Sonntag in der neunten Runde zu Hause gegen den Hamburger SV 3:0 durch und liegt mit 18 Punkten auf Rang vier. Nur fünf Zähler fehlen auf Spitzenreiter Bayern München. Der HSV ist hingegen weiter siegloser Letzter, kommt auch unter Trainer Markus Gisdol nicht in Fahrt.