3:0! Chelsea lässt Meister Leicester keine Chance

Im King Power Stadium avancierte Marcos Alonso zum Matchwinner. Der 26- jährige Spanier traf zu Beginn der beiden Hälften. Zuerst versenkte er einen Ball nach Hazard- Zuspiel und Konfusion in der Leicester- Abwehr im Tor (6.), dann wurde sein Schuss von Wes Morgan unhaltbar abgefälscht (51.). Der Treffer war die Folge eines Freistoßes, den Ex- ÖFB- Teamkapitän Christian Fuchs mit einem Foul an Willian verschuldet hatte. Beinahe hätte Alonso auch noch ein drittes Mal getroffen, bei einem Volleyschuss fehlte nicht viel (64.). Für den Schlusspunkt sorgte Pedro per Kopf (71.).

Chelsea gab damit die richtige Antwort nach der jüngsten Niederlage gegen den Kevin- Wimmer- Klub und durfte sich bereits über Sieg Nummer 14 in den jüngsten 15 Runden freuen. Dass Stürmerstar Diego Costa wegen Auffassungsunterschieden wegen des Fitnesszustandes des Angreifers von Coach Conte nicht berücksichtigt wurde, fiel nicht ins Gewicht. Costa führt mit 14 Toren gemeinsam mit Arsenals Alexis Sanchez die Liga- Schützenliste an, er soll ein lukratives Angebot aus China vorliegen haben.

Leicester muss sich weiter mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen, der 15. hat nur fünf Zähler Luft zur Abstiegszone. In den jüngsten sechs Spielen gelang der Truppe von Coach Claudio Ranieri nur ein Sieg, zuletzt blieb zweimal ein Torerfolg verwehrt.

Kane überragend

Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League den sechsten Sieg in Serie gefeiert und zumindest vorübergehend Rang zwei erobert. Die "Spurs" bezwangen am Samstag West Bromwich Albion mit 4:0. Dreifacher Torschütze für das Team von Coach Mauricio Pochettino, der auf ÖFB- Verteidiger Kevin Wimmer verzichtete, war Harry Kane.

Foto: AP

Der englische Teamstürmer, der am vergangenen Sonntag zum ersten Mal Vater geworden war, traf in der 12., 77. sowie in der 82. Minute. Kane hält damit bei 13 Saisontoren in der Meisterschaft. Bromwichs Gareth McAuley fälschte in seinem 200. Auftritt für den Klub in der 26. Minute einen Schuss von Danny Rose ins eigene Tor ab.

Tottenham überholte mit dem Sieg vorerst Liverpool und Manchester City, die erst am Sonntag spielen. Der Wermutstropfen für die Londoner war der Verlust von Verteidiger Jan Vertonghen, der nach einem Foul in der zweiten Halbzeit (65.) verletzt ausgewechselt wurde.

Premier League, 21. Runde:

Samstag

Tottenham Hotspur - West Bromwich 4:0

Burnley - Southampton 1:0

Hull City - Bournemouth 3:1

Sunderland - Stoke City 1:3

Swansea City - Arsenal 0:4

Watford - Middlesbrough 0:0

West Ham - Crystal Palace 3:0

Leicester City - Chelsea 0:3

Sonntag

Everton - Manchester City 14.30 Uhr

Manchester United - Liverpool 17 Uhr