3:0! Barca untermauert gegen Sevilla Titelambition

Die Katalanen siegten am Mittwoch gegen Europa- League- Gewinner FC Sevilla 3:0 (3:0) und übernahmen damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Allerdings kann Rivale Real Madrid (68) im Abendspiel mit einem Sieg bei CD Leganes wieder an Barca (69) vorbeiziehen. Zudem hat Real noch ein Nachholspiel auszutragen. In Barcelona schossen Luis Suarez (25.) und Lionel Messi (28. und 33.) mit seinen Saisontoren Nummer 26 und 27 den Sieg der Gastgeber heraus.

Die Ergebnisse der 30. Runde:

Dienstag

Betis Sevilla - Villarreal 0:1

Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona 2:0

Atletico Madrid - Real Sociedad 1:0

Mittwoch

FC Barcelona - FC Sevilla 3:0

Alaves - CA Osasuna 0:1

Sporting Gijon - Malaga 0:1

Deportivo La Coruna - Granada 0:0

Leganes - Real Madrid

Donnerstag

Eibar - Las Palmas (19.30 Uhr)

Valencia - Celta de Vigo (21.30 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Barcelona 30 21 6 3 62 69 2. Real Madrid 28 21 5 2 46 68 3. Atletico 30 18 7 5 32 61 4. Sevilla 30 17 7 6 15 58 5. Villarreal 30 14 9 7 19 51 6. Ath. Bilbao 30 15 5 10 6 50 7. Real Sociedad 30 15 4 11 2 49 8. Eibar 29 12 8 9 6 44 9. Espanyol 30 11 10 9 0 43 10. Celta Vigo 28 12 5 11 -3 41 11. Alaves 29 10 10 9 -7 40 12. Las Palmas 29 9 8 12 -3 35 13. Valencia 29 9 6 14 -10 33 14. Real Betis 30 8 7 15 -15 31 15. Malaga 29 6 9 14 -14 27 16. La Coruna 29 6 9 14 -15 27 17. Leganes 29 6 9 14 -19 27 18. Gijon 29 5 7 17 -26 22 19. Granada 29 4 7 18 -36 19 20. Osasuna 29 1 8 20 -40 11