3:0! Altach marschiert in dritte EL- Quali- Runde

Der SCR Altach steht in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League. Die Vorarlberger schafften am Donnerstag mit einem 3:0 (2:0) bei Dinamo Brest den Aufstieg aus der zweiten Runde. Das Hinspiel hatte mit einem 1:1 geendet. Altach trifft nun auf den belgischen Spitzenclub KAA Gent, das erste Duell findet kommenden Donnerstag in Flandern statt.