29 Tote bei zwei Selbstmordanschlägen im Irak

Bei zwei Selbstmordanschlägen sind am Freitag im Irak mindestens 29 Menschen getötet und mehr als 46 weitere verletzt worden. Ein Angreifer sprengte sich nach Polizeiangaben in der Stadt Hilla auf einem Markt in die Luft. Mindestens 20 Zivilisten wurden getötet, 30 weitere verletzt. In der zentralirakischen Stadt Kerbela riss ein Selbstmordattentäter mindestens neun Menschen bei einem Parkhaus mit in den Tod, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Mindestens 16 Menschen seien verletzt worden.