29- Jährige in Park von zwei Männern vergewaltigt

Zur Sexattacke kam es bereits am 18. Oktober, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Die 29- Jährige war in einem Park neben der Bundesstraße 3 unterwegs, als sich die beiden Unbekannten ihrem ahnungslosen Opfer näherten.

Dann attackierten die zwei Männer die Frau, schlugen sie und zerrten sie schließlich zu Boden, ehe sie sich an ihr vergingen. Die 29- Jährige erlitt Verletzungen und wurde im Landesklinikum Horn behandelt.

Täterbeschreibung

Die Verdächtigen - der Beschreibung nach hatten beide einen dunkleren Teint - sind 30 bis 40 Jahre alt. Einer von ihnen hatte kinnlange, vermutlich schwarze Haare und eine Narbe an der Nase. Er trug einen dunklen Strickpullover mit Norwegermuster - von ihm konnte ein Phantombild angefertigt werden.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133/30- 3333 erbeten.