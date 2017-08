28- Jährige aus Fenster gestürzt - Freund in Haft

Es war eine Tragödie, die viele kommen sahen! Denn fast jede Nacht kam es in der kleinen Wohnung in der Maurer- Lange- Gasse in Wien- Liesing zwischen dem 37- jährigen und seiner Freundin Claudia St. zu Streitereien. Jetzt stürzte die junge Frau (28) in den Tod. Ihr letzter, verzweifelter Schrei: "Alex, ich hab Angst vor dir!"

"Haben einen gellenden Schrei gehört"

Noch in der Nacht war der seit Längerem arbeitslose Kellner Alexander R., der wegen seiner Alkoholexzesse in der ganzen Wohnhausanlage gefürchtet war, festgenommen worden. "Wir haben einen gellenden Schrei gehört. Dann war es plötzlich totenstill", schildern Nachbarn die schrecklichen Geschehnisse in der Nacht auf Sonntag. Andere Anrainer wollen gehört haben, wie die hübsche junge, aber ebenfalls recht häufig betrunkene Frau noch verzweifelt schrie: "Alex, ich hab Angst vor dir!"

Vorne vor dem Haus verwischt der Sommerregen eine Blutlache. Genau hier war Claudia St. hart auf dem Beton aufgeprallt. Und genau hier war sie ihren schweren Verletzungen erlegen. Oben, im zweiten Stock, das vielleicht wichtigste Indiz, das den Verdächtigen der Bluttat überführen konnte. Denn das Schutzgeländer am Fenster - bei allen anderen Wohnungen noch intakt - wurde vom fallenden Körper einer früheren Drogeriemarkt- Angestellten mit in die Tiefe gerissen. Fakt ist: Immer wieder war in vielen Nächten zuvor die Polizei alarmiert worden.

Unheimliche Parallelen

Unheimliche Parallelen: Im Frühjahr dieses Jahres hatte der 48- jährige EDV- Techniker Christian E. im Botschaftsviertel in Wien- Wieden - ebenfalls nach einem Beziehungsstreit - seine Ehefrau und Mutter seiner kleinen Tochter in den Tod gestoßen. Von einer Dachterrasse in 15 Meter Höhe. Und auch der Hobbyboxer Ronko S. (38) war im April auf diese Weise ums Leben gekommen. In diesem Fall laufen die Ermittlungen noch.

Mark Perry, Kronen Zeitung