27- jähriger Tscheche zog über Nacht bei Ikea ein

Köttbullar, Blaubeerkuchen zum Abendessen und dann ab in eines der gemütlichen Betten - einmal ein Ikea- Möbelhaus für sich allein haben, davon träumt so mancher Einrichtungsfan. Der Tscheche hat sich diesen Traum jetzt - auf kriminelle Art und Weise - erfüllt: Er schaffte es, sich in der Zweigstelle in Haid unbemerkt einschließen zu lassen, holte sich aus der Lebensmittelabteilung zwei Packungen schwedische Kekse und legte sich in ein Vorführ- Bett.

Bewegungsmelder ausgelöst

Dabei hatte er allerdings mehrmals den Bewegungsmelder ausgelöst. Der Sicherheitsdienst rief die Polizei. Die Beamten durchsuchten das Möbelhaus und trafen in der Schlafabteilung auf den Mann. Zunächst war der Mann aggressiv, schrie und versuchte die Beamten einzuschüchtern. Schließlich ließ er sich aber festnehmen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten weitere gestohlene Lebensmittel - Mineralwasser und zwei Keksrollen.

Mehrere Anzeigen

Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich sagte, dürfte kein Alkohol im Spiel gewesen sei. Unklar sei aber noch, ob es sich bei dem Mann um einen Unterstandslosen handelt. Dem 27- Jährigen droht eine Anzeige wegen Diebstahls und Besitzstörung.

Übernachtungen beim Möbelriesen kommen übrigens immer wieder vor: Im Oktober ließ sich ein Pärchen in Bayern einsperren und wurde geschnappt. 2015 lebte ein Amerikaner zwei Tage lang unbemerkt bei Ikea.