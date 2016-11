26- Jähriger rammt Nebenbuhler (17) mit Auto

Aus Wut über die neue Liebe seiner Ex- Freundin ist ein 26- Jähriger am Donnerstagabend in der Steiermark mit seinem Auto auf die 17- Jährige und deren gleichaltrigen Freund losgefahren. Während das Mädchen noch rechtzeitig zur Seite springen konnte, wurde der 17- jährige Nebenbuhler vom Wagen erfasst und schwer verletzt.