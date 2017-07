25- Jähriger stürzt auf Straße - von Auto überrollt

Tragischer Verkehrsunfall am Montagabend am Wiener Lerchenfelder Gürtel: Ein 25- jähriger Fußgänger stolperte plötzlich über den Randstein des Gehwegs und stürzte dabei derart unglücklich, sodass er schlussendlich auf der Fahrbahn zu liegen kam. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überrollte den Passanten, der dabei schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitt.