25- Jähriger in Wiener Schafbergbad reanimiert

Wie Corina Had von der Berufsrettung Wien gegenüber krone.at sagte, sei nicht bekannt, warum der Mann im Pool untergegangen war. Ersthelfer zogen den Bewusstlosen jedenfalls sofort aus dem Wasser, alarmierten die Rettung und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. "Mitarbeiter der Rettungsleitstelle sagten den Ersthelfern Schritt für Schritt an, was zu tun ist", so Had über die funktionierende Rettungskette.

Der 25- Jährige wurde schließlich mit dem Helikopter in ein Spital gebracht. Über seinen Zustand ist bislang nichts bekannt, der Mann befindet sich aber vermutlich auf der Intensivstation.