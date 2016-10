25- Jähriger in Tirol von Lawine verschüttet - tot

Ein 25- Jähriger ist bei einem Lawinenabgang am Sonntagnachmittag am Hintertuxer Gletscher in Tirol gestorben. "Sein 44- jähriger Begleiter konnte lebend geborgen werden", berichtete die Polizei. Die beiden Alpinisten wollten von der Wildlahnerscharte in Richtung Olperer Gipfel aufsteigen. Als sie bereits beschlossen hatten die Tour aufgrund des Neuschnees abzubrechen, löste sich die Lawine.