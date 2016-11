25- Jährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt

Laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann lernte die 25- Jährige den Mann auf der Straße kennen, beide waren sich über die afrikanische Community in Wien begegnet. Sie trafen nach Angaben des Opfers einander öfter, dabei soll der Mann ihr auch Avancen gemacht haben. Die 25- Jährige allerdings lehnte dies stets ab.

Am 9. September rief der Mann die junge Frau ein weiteres Mal an und sagte, er könne ihr einen Job beschaffen. Um Näheres zu klären, schlug er ein Treffen in seiner Wohnung im Bezirk Penzing vor - die 25- Jährige folgte der Einladung. In dem Appartement wollte der Verdächtige ein weiteres Mal Sex von ihr, was sie erneut ablehnte. Daraufhin vergewaltigte er sie.

Opfer stellte Foto des Verdächtigen zur Verfügung

Das Opfer erstattete danach Anzeige bei der Polizei und stellte den Beamten ein Foto des Verdächtigen zur Verfügung, das es bei einem früheren Treffen angefertigt hatte. Der mutmaßliche Täter hatte der Frau gegenüber auch einen Vornamen genannt, wobei sie aber nicht sicher war, ob dies sein richtiger Name war - in der Community hatte sie auch andere Namen für den Mann gehört.

Hinweise auf den Täter werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310- 25800 erbeten.