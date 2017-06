24:33! Österreich scheitert im Playoff an Rumänien

Gegen den WM- Dritten gab es am Dienstag in Stockerau im Playoff eine 24:33- Niederlage, nachdem das Auswärtsspiel am Freitag in Oradea 29:34 verloren worden war. Damit muss die ÖHB- Equipe weiter auf die erste WM- Teilnahme seit 2009 in China warten.

Das Ergebnis:

Österreich - Rumänien 24:33 (13:11)

Werferinnen: Kovacs 7, Frey 5, Huber und Bösch je 3, Goricanec und Dedic je 2, Bauer und Logvin je 1 bzw. Neagu 8

Hinspiel: 29:34 - Rumänien mit Gesamtscore von 67:53 bei WM, Österreich ausgeschieden