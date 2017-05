"23 NATO- Staaten schulden uns riesige Summen"

US- Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen NATO- Mitglieder deutlich bekräftigt. Viele Staaten gäben immer noch nicht zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, sagte Trump am Donnerstag beim Besuch seines ersten NATO- Gipfels in Brüssel. "23 der 28 Mitgliedsstaaten schulden uns enorme Mengen Geld aus den vergangenen Jahren. Das ist nicht fair gegenüber den US- Steuerzahlern", so Trump.