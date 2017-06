21- Jähriger löst mit Feuerzeug Großeinsatz aus

Zu dem abenteuerlichen Einsatz kam es Montagnachmittag in der Gregorygasse in Wien- Liesing. Zeugen hatten die Polizei informiert: Der 21- Jährige drohe damit, sich in die Luft zu sprengen.

Foto: Leserreporter

Kurze Zeit später treffen mindestens zehn Funkwagen ein. Auch Beamte der WEGA und Cobra sind vor Ort, sowie Feuerwehr und Rettung.

Dann doch noch die Entwarnung: Es handelt sich um einen Fehlalarm. Der Mann hatte lediglich ein Feuerzeug mit Handgranatenoptik.