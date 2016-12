21- Jährige in Taxi vergewaltigt: Lenker in U- Haft

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll es bereits in den frühen Morgenstunden des 8. Dezember zu dem Vorfall gekommen sein. Die 21- Jährige war am Marienfeiertag in der Innenstadt zugestiegen und wollte sich heimbringen lassen, berichtete die Polizei am Samstag.

Auf einem Parkplatz, ganz in der Nähe ihres Wohnhauses, hielt der Taxilenker an. Dort soll er dann zudringlich geworden sein und den Zustand der Frau schamlos ausgenützt haben.

Foto: Andi Schiel (Symbolbild)

Verdächtiger in U- Haft

Erst nachdem der Taxilenker von der Frau abgelassen hatte, konnte sie zu Fuß entkommen. Nach umfangreichen Ermittlungen der Welser Polizei wurde der Beschuldigte ausgeforscht und festgenommen. Bei einer Gegenüberstellung identifizierte des Opfer den mutmaßlichen Täter.

Der Taxler gab bei der Einvernahme den sexuellen Kontakt auch zu, allerdings betreitet er die Vergewaltigung. Die 21- Jährige sei mit dem Sex einverstanden gewesen, so der Verdächtige. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.