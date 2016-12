2015 und 2016 geboren: Happy End für Zwillinge

Großartig war es, dieses erste Weihnachtsfest in Dänemark. Erika und Günther Eckhard, zwei Österreicher, haben ihren Kleinen Schaukelpferde geschenkt. Und: Bilder sprechen mehr, als tausend Worte. "Unsere Sonnenscheine entwickeln sich prächtig, gesundheitlich gibt es Gott sei Dank keine Probleme. Auch nicht entwicklungstechnisch", erzählt Papa Günther, der mit Ehefrau Erika wohl eines der schwierigsten Jahre hinter sich hat.

Wochenlang kämpften Silas und Annabelle um ihr Leben. Foto: privat

Geburtstermin sorgte für Schlagzeilen

Die Zwillinge kamen um neun Wochen zu früh auf die Welt - vier Wochen lang kämpften Ärzte um das Leben der Babys, die aufgrund ihres Geburtstermins für Schlagzeilen sorgten: Immerhin wurden sie in unterschiedlichen Jahren geboren. Silas am 31. Dezember 2015 um 23.59 Uhr und Annabelle am 1. Jänner 2016 um 0.01 Uhr. "Mittlerweile stellen sie das ganze Haus auf den Kopf", sagt Papa Günther. "Großartig!"

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung