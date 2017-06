200.000 Menschen aus IS- Hochburg Rakka geflohen

Vor der angekündigten Großoffensive auf Rakka, die "Hauptstadt" und syrische Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, sind rund 200.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen. 92.000 von ihnen seien in Lagern untergebracht, sagte ein Sprecher der Internationalen Militärkoalition gegen den IS am Donnerstag.