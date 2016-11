200 Festnahmen bei Nikolaus- Ankunft in Rotterdam

Der Sinterklaas reist der Tradition nach im November per Dampfschiff aus Spanien an, dieses Mal kam er in Maassluis bei Rotterdam an Land. Seine Ankunft ist das Zeichen für die Kinder, dass sie nun in der Hoffnung auf ein kleines Geschenk ihre Schuhe vor die Tür stellen dürfen.

Der Sinterklaas reist der Tradition nach im November per Dampfschiff aus Spanien an. Foto: ASSOCIATED PRESS

Beim Verteilen der Geschenke helfen der Legende nach die "Zwarten Pieten". In den vergangenen Jahren ist diese Figur immer wieder als rassistisch kritisiert worden, im August 2015 forderte der Anti- Rassismus- Ausschuss der Vereinten Nationen deren Abschaffung.

Den Menschen gefallen die "Zwarten Pieten", viele halten die Schminke der Helfer für rassistisch. Foto: ASSOCIATED PRESS

Polizei hielt Demontranten von Zeremonie fern

Mehrere Hundertschaften Polizei schützten die Zeremonie, die von 20.000 Menschen, darunter viele Kinder, gefeiert wurde. Die Beamten stoppten nach eigenen Angaben in Rotterdam zwei Busse mit etwa hundert Gegendemonstranten und hielten diese vom Hafen von Maassluis fern.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Die Demonstranten wollten gegen die mit schwarz angemalten Gesichtern auftretenden "Pieten" protestieren, die sie für rassistisch halten. Dagegen wandten sich wiederum andere Demonstranten bis hin zu einigen Rechtsradikalen.

Einige Demonstranten gingen für die Erhaltung ihrer Traditionen auf die Straßen. Foto: ASSOCIATED PRESS