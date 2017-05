20. Sieg von Vinales ++ Stürze von Rossi & Marquez

Dritter wurde Dani Pedrosa. Neben Rossi stürzte auch der Spanier Marc Marquez aus Eigenverschulden. Im WM- Klassement führt Vinales, für den es der 20. Karriereerfolg war, mit 87 Punkten vor Pedrosa (68) und Rossi (62). Titelverteidiger Marquez hat als Vierter 58 Punkte auf dem Konto. Für die KTM- Piloten Pol Espargaro (ESP) und Bradley Smith (GBR) gab es am Sonntag mit den Rängen zwölf und 13 wieder Punkte, beide halten nun bei je sechs WM- Zählern für das österreichische Werksteam.

In der Moto2- Klasse setzte sich der Italiener Franco Morbidelli 1,714 Sekunden vor seinem Landsmann und Kalex- Werkskollegen Francesco Bagnaia durch. Für Morbidelli war es im fünften Saisonrennen schon der vierte Sieg. Rang drei ging an den Schweizer Thomas Lüthi (Kalex), der fast sechs Sekunden hinter dem Sieger über die Ziellinie rollte. Im WM- Klassement vergrößerte Morbidelli, der vor zwei Wochen in Jerez in Führung liegend gestürzt war, den Vorsprung auf Lüthi von elf auf 20 Punkte, auf Rang drei liegt der Spanier Alex Marquez.

Die kleinste Kategorie war von einem Massensturz in der zweiten Runde geprägt (siehe Video ganz oben), der zu einem Neustart und einer Verkürzung der Renndistanz auf 16 Runden führte. Der Sturz war durch eine lange Ölspur nach einem Sturz in Runde eins ausgelöst worden, zwölf Piloten waren darin verwickelt. Der Sieg ging an Gesamtleader Joan Mir aus Spanien, der seinen Landsmann und Honda- Werkskollegen Aron Canet um über vier Sekunden auf Platz zwei verwies. Mir führt nach fünf Rennen schon 34 Zähler vor dem Italiener Romano Fenati (Honda).