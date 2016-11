20 Jahre Hallencup: Wo Alaba & Co. groß wurden!

Der "Krone"- Hallencup, präsentiert von der "Prinzen Rolle", geht bereits in seine 20. Saison! Die Organisatoren Josef Muska, Harald Motschka und Christian Kraxner wühlten vor der Auslosung in der Spallartgasse anlässlich des Jubiläums im Archiv und staunten, wer aller schon mitgespielt hat. Alaba, Dragovic & Co.! Und heuer wartet dank der "Prinzen Rolle" ein Mega- Preis auf die besten Spieler - ein Fußballcamp mit Helge Payer!