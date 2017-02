20 (!) Eigentore bei Eishockey- Match in Russland

In der russischen Sportwelt löste das Verhalten beider Teams Empörung aus. Von einem "Selbstmord des russischen Hockeys" schrieb die Zeitung "Sport- Express" am Dienstag und forderte eine lebenslange Sperre aller Beteiligten. Der Verband setzte aber lediglich eine Neuauflage des Spiels an.

Das Skandal- Match ereignete sich in der russischen Liga für den Eishockey- Vorläufer mit dem Ball, der Bandy genannt wird und vor allem in Skandinavien sowie der früheren Sowjetunion verbreitet ist. Hintergrund der Spielmanipulation war nach Medienberichten die Tabellensituation vor den Play- offs. Beiden Mannschaften sollte das Ergebnis angenehmere Gegner in der K.- o.- Runde verschaffen.

Beim Heimteam Wodnik schoss der Spieler Oleg Piwowarow alle elf Tore gegen den eigenen Schlussmann. In der russischen Bandy- Föderation unter Präsident Boris Skrynnik gebe es seit Jahren viele Skandale, schrieb "Sport- Express". Das Zuschauerinteresse an dem einst beliebten Sport sei deshalb gesunken.