2 Meter lang: Mallorca kämpft mit Schlangenplage

Besonders der Nordosten der beliebten spanischen Urlaubsinsel ist von der großen Population der Natternart geplagt. "Seit April wurden 200 Schlangen auf der Insel eingefangen. Auf Formentera 600 seit November", berichtete Samuel Pina Fernandez, Professor am biologischen Institut der Balearen- Universität UIB, dem "Mallorca Magazin".

Die Tiere sind keine einheimische Art, sondern wurden eingeschleppt. Da sie keine natürlichen Feinde in Mallorca hat, vermehrt sich die Hufeisennatter prächtig. In der kleinen Stadt Arta haben viele Einwohner Angst, aufs Land zu fahren. In diesem Gebiet wurden bis zu zwei Meter lange Schlangen gesichtet.

Zoologe fordert strengere Einfuhrbestimmungen

Schlangenfallen sollen Abhilfe schaffen. Rund 200 solcher Einrichtigungen wurden bisher aufgestellt, um die Ausbreitung zu verhindern - bisher mit nur mäßigen Erfolg. "Mittlerweile haben die Reptilien sich fast überall auf der Insel verbreitet", so Fernandez. Die eingefangenen Tiere werden vom Tierarzt eingeschläfert und untersucht - jedoch dürften die Maßnahmen zu spät erfolgt sein. Eine andere Lösung gibt es bislang freilich nicht. Der Zoologe fordert daher, Einfuhrbestimmungen an Häfen und Flughäfen zu ändern, damit künftig keine fremden Arten mehr als blinde Passagiere eingeschleppt werden.

Die Hufeisennatter versetzt Touristen und Einheimische in Mallorca zurzeit in Angst und Schrecken. Foto: Wikimedia/Accipiter