2:1! Rapid beendet Seuchensaison mit Dreipunkter

Christopher Dibon hatte Rapid bereits in Minute neun in Führung gebracht. Doch ein dummes Elferfoul von Andi Dober, der zum Einsatz kam, weil er sein Abschiedsspiel von Rapid bestritt, war gleichbedeutend mit dem 1:1 durch Doumbouya in Minute 22.

Doch gleich nach der Pause war es abermals ein Hofmann- Corner, den diesmal Christoph Schösswendter per Kopf zum 2:1- Siegestreffer verwertete.

36. Runde: SK Rapid Wien - SKN St. Pölten 2:1 (1:1)

Wien, Allianz Stadion, 20.200

SR Jäger

Torfolge: 1:0 ( 9.) Dibon, 1:1 (22.) Doumbouya (Elfmeter), 2:1 (56.) Schösswendter.

Rapid: Strebinger - Dober (46. Thurnwald), Schösswendter, Dibon, Schrammel - Szanto (60. Auer), P. Malicsek - Traustason (78. Joelinton), S. Hofmann, Kuen - Jelic. - St. Pölten: Riegler - Stec, Huber, Diallo, Pirvulescu - Ambichl, Martic (76. Brandl), Petrovic, Drazan - Doumbouya, Hartl (76. Luckassen).

Gelbe Karten: Dober, Schösswendter bzw. Hartl