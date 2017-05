1900 Euro pro Monat, um Drogensucht zu finanzieren

Einbrüche, Diebstähle, Raubüberfälle - 20 bis 23 Prozent dieser Massendelikte stehen in Wien in Verbindung mit der Finanzierung von Drogensucht. Die Zahl der Abhängigen steigt rapide an, die Konsumenten werden immer jünger. Im März 2015 wurde eine Gruppe gegründet, die Beschaffungskriminalität im Visier hat.