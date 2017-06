1,9 Millionen Besucher trotz Hitze in Feierlaune

Für Aufregung sorgten zwei junge Donauinselfest- Besucher in den Abendstunden. Ein junger Mann (25) wettete mit einem Freund, wer schneller zum anderen Ufer der Donau schwimmen kann. Während der Freund am anderen Ufer ankam, fehlte von dem 25- Jährigen jede Spur. Die Freunde alarmierten die Einsatzkräfte, die das Gebiet großräumig absuchten. Nach bangen Stunden wurde der Vermisste an seinem Zweitwohnsitz in Niederösterreich angetroffen. Er war einfach heimgefahren, ohne sich bei den Freunden zu melden.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Für einen ähnlichen Einsatz sorgte eine 21- Jährige. Sie sprang von einem Steg ins Wasser. Ihr Freund konnte sich danach nicht mehr finden und bat verzweifelt bei den Einsatzkräften um Hilfe. Auch die 21- Jährige meldete sich nicht gleich und wurde daheim wohlauf gefunden.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Mann wegen versuchter Vergewaltigung festgenommen

Zu den Festnahmen kam es am Donauinselfest aufgrund strafrechtlicher und verwaltungsrechtlichen Delikten. Laut Pressesprecherin Irina Steirer habe es sich dabei um mehrere Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie aggressives Verhalten gehandelt. Zudem wurde ein Mann wegen versuchter Vergewaltigung festgenommen. Näheres gab die Polizei dazu nicht bekannt.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Damit verlief der zweite Festivaltag aus polizeilicher Sicht ähnlich ruhig wie der erste: So war es am Freitag neben vereinzelten Personenkontrollen und Verwaltungsanzeigen zu zehn strafrechtlich und verwaltungsrechtlichen Festnahmen gekommen.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Video: Falco- Tribute- Konzert lockte die Massen an

Video: Donauinselfest mit Tropen- Feeling gestartet